Reprodução/Band Craque Neto detonou críticas contra Felipe Melo





A chegada de Felipe Melo à equipe de comentaristas da Globo gerou reações no meio esportivo. Durante uma transmissão de Corinthians x Mirassol no YouTube, Craque Neto falou sobre a novidade e sinalizou que as críticas são “inveja” do atleta.

O apresentador da Band relatou que a contratação de Felipe Melo provocou desconforto e até inveja entre alguns colegas. “Vou falar uma coisa para vocês, hein. Os caras estão metendo o pau no tal do Felipe Melo que está no SporTV. Estão com uma inveja do caramba do cara”, disse o ex-jogador.

Craque Neto questionou como os críticos de Felipe Melo na Globo vão reagir à sua presença na emissora. “Eu quero ver se ele vai ser igual. Quero ver aqueles caras da Rede Globo que metiam o pau nele, agora é parça. Agora é legal… aquelas coisas mentirosas que tem na televisão”, detonou.

Contratação de Felipe Melo

A Globo anunciou a contratação de Felipe Melo em fevereiro. O atleta, que pendurou as chuteiras em janeiro, atuou em clubes renomados no Brasil, como Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras.

“Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite como este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes por que passei, eu chegue para somar neste outro grande time”, afirmou.