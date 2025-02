Reprodução/Internet Luis Ricardo rejeitou o posto de substituto de Silvio Santos

Luis Ricardo afirmou que não tem pretensão de ser o substituto de Silvio Santos (1930-2024) na TV. O apresentador comentou sobre o lançamento de sua autobiografia, Luis Ricado – Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo, e passou por algumas das fases mais importantes de sua carreira.

Sobre ser o substituto oficial de Silvio Santos no SBT, Luis Ricardo sinalizou que essa função não existe. “Essa palavra ‘substituto’ não existe. Não tem nenhum substituto para Silvio Santos. Silvio Santos é único. Vai nascer outro só daqui a mil anos. Então, ele é insubstituível", afirmou.

"Mas quando eu ia fazer o papel dele, no palco dele, com a equipe dele, com o produto dele, com a responsabilidade das vendas dele e de retorno, isso me tirava o sono. Sempre, eu sempre tive essa loucura por ele”, declarou.

Luis Ricardo entregou que sempre se mostrou disponível para as vontades do empresário e entregou que não se arrepende de nada do que viveu nos 40 anos de carreira. “Acreditei muito no Silvio Santos . Tanto é que minha dificuldade de ter espaços, como um programa, era uma preocupação para ele", afirmou.

"A questão não era ter ou não um programa de televisão, mas era me ter 100% em sorteios e 100% em premiações. Isso, para mim, foi benéfico e, ao mesmo tempo, não, porque deixei de ter um espaço que eu acho que seria merecido, né? Mas a confiança que ele depositava… eu nem sei explicar”, declarou ele ao UOL.