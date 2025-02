Reprodução/Internet Força de Mulher dispara em audiência na Record





Sucesso na Record desde a estreia, a novela Força de Mulher ganhou força desde que as férias escolares voltaram. A emissora paulista conseguiu incrementar números impressionantes com a trama turca.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que a produção protagonizada por Özge Özpirinçci teve sua melhor segunda-feira do ano, com 9,1 pontos de média.

Gênesis, trama original da Record, conseguiu se aproveitar do sucesso e alcançou a melhor audiência de 2025, com 7,1 pontos de média — a reapresentação do folhetim ainda conquistou o seu melhor desempenho da história neste dia da semana. No fim da noite, Iris também ficou na frente do SBT e emplacou a sua melhor segunda-feira até aqui, com 2,8 pontos.

História de Amor alavancou a Globo

Na Globo, os recordes de audiência começaram com a estreia de História de Amor. A trama de Manoel Carlos debutou com 13,9 pontos de média e turbinou Cabocla, que teve o seu melhor desempenho, com 14,4 pontos, assim como Tieta (18,9).

Novelas atuais, Garota do Momento (20,5) e Volta por Cima (22,1) conquistaram os seus melhores desempenhos do ano. Com 23,6 pontos, o Jornal Nacional também teve a sua melhor perfomance de 2025, mas nem assim conseguiu contribuir para uma reação de Mania de Você, que marcou apenas 22,5 de média.