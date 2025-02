Reprodução/Internet A Globo conseguiu parceria com a Disney para exibir o Oscar

A Globo fechou um acordo com a Disney para a transmissão do Oscar 2025 para todo o Brasil, marcado para acontecer em 2 de março. A emissora confirmou para a coluna que irá adaptar sua programação e também exibirá simultaneamente os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A cerimônia da Globo será comandada por Maria Beltrão, que já estava a frente do evento em 2022, o último ano em que a rede transmitiu o evento em sinal aberto. Quem estiver no Rio de Janeiro, vai acompanhar os desfiles das escolas de samba na íntegra, mas terá flashes com os momentos mais importantes da premiação, que acontecerá em Los Angeles.

Para o resto do Brasil, os desfiles serão exibidos depois do término da cerimônia do Oscar, mas com as agremiações que já tiverem passado pela Sapucaí tendo os seus desfiles recuperados e exibidos na íntegra, no final da transmissão ao vivo.

A Globo também confirmou para a coluna que o público que estiver fora do Rio de Janeiro e preferir assistir a passagem das escolas desde o início, terá a transmissão completa no sinal ao vivo da Globo em seu streaming, o Globoplay.

A movimentação da Globo para exibir o evento acontece depois das indicações para o filme Ainda Estou Aqui, que é produção original da empresa. O longa conta com indicações ao Oscar, como melhor filme e melhor filme internacional, além de Fernanda Torres indicada como melhor atriz.