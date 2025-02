Divulgação/Globo A Globo escolheu a data de estreia de Denílson

A Globo definiu como vai encaixar Denílson dentro de sua programação. O comentarista, que deixou a Band depois de 15 anos, participará de atrações na TV aberta e também na TV fechada.

O ex-comentarista do Jogo Aberto vai rodar pela programação da Globo. O ex-jogador participará de um novo programa no SporTV nas noites de domingo, que estreará ainda no primeiro trimestre deste ano, mas fará participações pela programação a partir da próxima semana.

Segundo a coluna de Flávio Ricco, o profissional participará da bancada do Seleção SporTV na próxima quarta-feira (12), e dois dias depois, em 14 de fevereiro, estará ao lado de Fred Bruno no Globo Esporte SP, onde fará participações semanais.

A Globo já divulgou a primeira imagem oficial do ex-parceiro de estúdio de Renata Fan como contratado do grupo. Na imagem, ele apareceu uniformizado e sorrindo, já nas dependências da empresa. Foi o primeiro registro dele como novo funcionário do canal desde que sua saída da Band foi anunciada.