Reprodução/Globo Rodrigo Bocardi já é página virada no SBT

Rodrigo Bocardi se tornou carta fora do baralho nos planos do SBT. O jornalista, demitido da Globo no início de fevereiro, chegou a conversar com a diretoria da emissora criada por Silvio Santos sobre uma possível parceria, mas houve um consenso dentro da empresa de que não será viável realizar a contratação no momento.

O principal motivo que levou ao fim das negociações foi a quantidade de denúncias e notícias sobre sua saída da líder de audiência. Segundo a coluna de Flávio Ricco, o entendimento dentro do canal paulista é que não há como seguir com as negociações.

Houve apenas uma reunião com Rodrigo Bocardi em que sequer foram discutidos assuntos essenciais, como o papel dele dentro do SBT. Para o jornalismo, a diretoria determinou que seria impraticável ter o comunicador no time depois de ser alvo de tantas acusações. O jornalista também foi descartado para projetos do entretenimento. A ordem nos bastidores é de “virar a página” sobre o assunto.