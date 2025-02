Reprodução/RedeTV! TV Fama cresceu quase 90% e alcançou quase três vezes mais audiência que a Band

A RedeTV! teve uma quinta-feira de glória no quesito audiência: a emissora conquistou alguns de seus melhores resultados do ano no horário nobre. O canal conseguiu superar a Band durante a exibição do TV Fama e do Sensacional.

O programa de fofocas chegou a ficar apenas 1 ponto atrás do SBT em vários momentos — a atração comandada por Nelson Rubens, Flávia Noronha, Leão Lobo e Fefito atingiu pico de 1,9 ponto, o segundo mais alto da rede no dia.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, mostram que a RedeTV! garantiu o 4º lugar — a frente da Band — de maneira quase ininterrupta entre 21h30 e 23h46.

O TV Fama, programa exibido das 21h30 às 22h30, foi responsável pelo melhor desempenho na média da emissora ao longo de quinta-feira: a atração teve 1,1 ponto de média e abriu uma vantagem de 175% no comparativo com a concorrente, que ficou atrás até da TV Brasil (0,4, mas com um share superior) e da Cultura (0,8).

RedeTV! teve dia dos sonhos

O bom desempenho do TV Fama acabou ajudando os índices do Sensacional: o programa comandado por Daniela Albuquerque, que teve uma entrevista com Anna Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, teve a sua melhor audiência do ano, com 1,0 ponto de média e pico de 1,8. A atração, que foi ao ar das 22h31 às 23h46, atingiu 43% mais público que a Band, que marcou 0,7 ponto com Perrengue do Dia, Documento Band e parte do Jornal da Noite.

Fora do horário nobre, a RedeTV! não passou vergonha e alcançou bons números com o A Tarde é Sua: entre 15h e 17h, o tradicional programa de Sonia Abrão marcou 1,1 ponto de média e conquistou o maior pico de audiência da emissora no dia, com 2,2 pontos.