Reprodução/Band Glenda Kozlowski pediu para deixar o comando do Melhor da Noite

Insatisfeita com as mudanças, Glenda Kozlowski decidiu sair do Melhor da Noite depois de quase dois anos. A apresentadora, que fez parte da equipe original do formato, não teria concordado com a ideia de trabalhar mais tarde. A comunicadora é contratada da Band desde 2020. A informação é de Flávio Ricco.

Glenda Kozlowski não teria aprovado a decisão do canal de exibir Beleza Fatal às 20h30 e o Melhor da Noite na faixa das 22h. A atração também entrará na grade de programação apenas três dias na semana. Ainda não existem informações sobre quem ficará no lugar da ex-contratada da Globo.

Não é a primeira baixa no Melhor da Noite. O programa já enfrentou uma mudança brusca com a saída de Zeca Camargo em junho de 2024. O jornalista chegou a relatar em conversa com a Veja que não entendia o motivo do desligamento. Ele foi substituído por Rodrigo Alvarez.