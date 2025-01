Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt no comando do BBB 25: estreia menos vista da história

O BBB não passou ileso ao caos generalizado que atingiu a programação da Globo. Empilhando uma sequência de recordes negativos históricos desde o início do ano, a emissora esperava conseguir esboçar uma reação com a chegada da nova temporada do reality show mais visto do país, que pela primeira vez não terá a direção de Boninho, que será anunciado como novo reforço do SBT.

Ao menos em seu primeiro dia, o BBB 25 decepcionou: o novo ciclo da competição teve o pior desempenho de todas as estreias do formato. Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que a primeira noite do programa teve apenas 16,7 pontos de média entre 22h25 e 23h54.

O índice representa um crescimento de 23% na comparação com a mesma faixa nas quatro segundas-feiras anteriores, mas passa longe de rivalizar com qualquer outra estreia do reality holandês no Brasil -- as piores estreias eram o BBB 19, comandado por Tiago Leifert, e o BBB 24, já com Schmidt, com 22 pontos.

BBB 25 perdeu telespectadores em tempo recorde

Além do fardo de pior estreia de toda a história, o BBB 25 estreou com claros sinais de rejeição dos telespectadores: em seu primeiro minuto, às 22h25, o reality show da Globo tinha 23,9 pontos na principal metrópole do país. No último minuto de exibição do primeiro episódio, a emissora pontuava apenas 13,7.

Isso simboliza uma fuga de mais de 2 milhões e 32 mil pessoas apenas na principal metrópole do país em um intervalo de menos de duas horas, algo pouco usual em toda a história do reality show, que costuma ter um bom histórico de retenção do público ao decorrer de suas edições.

Entre os canais abertos, a segunda emissora mais assistida durante o embate com o BBB 25 foi a Record, que marcou 4,4 pontos com as reapresentações de Gênesis e Reis. O SBT, com Programa do Ratinho e parte do esportivo Arena, foi a terceira escolha dos telespectadores de plataformas lineares, com 3,4 de média.