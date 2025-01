Reprodução/RICTV Lucian Pichetti era âncora do Balanço Geral de Curitiba até abril do ano passado





A RPC, afiliada da Globo no Paraná, fez uma escolha pouco usual para ocupar o espaço deixado por Wilson Kirsche, repórter do Jornal Nacional dispensado pela emissora há um mês. O jornalista será substituído por Lucian Pichetti, que até abril do ano passado dava expediente na RIC, retransmissora da Record, como âncora substituto das versões locais do Balanço Geral e do Cidade Alerta.

É um caso raríssimo, já que as afiliadas da Globo costumam fazer profissionais vindos das TVs rivais cumprirem um extenso processo de "desinfecção" antes de eventuais aparições em rede nacional.

A contratação de Pichetti causa ainda mais espanto nos bastidores por indicar também o rompimento de uma política de boa vizinhança combinada entre as emissoras paranenses. Até então, o profissional que iniciasse uma briga judicial com uma ex-empregadora não conseguia se realocar em um dos três maiores players televisivos do estado (RPC, RICTV e a Rede Massa, a afiliada do SBT).

O jornalista, no entanto, entrou com um processo contra a afiliada da Record no ano passado, alegando que a emissora não honrou com o pagamento de suas verbas rescisórias. Em novembro, segundo apurou a coluna, o Grupo RIC chegou a ser condenado a indenizar Lucian Pichetti em R$ 60 mil, mas a emissora recorreu da sentença. Desde então, ele não havia conseguido se realocar em uma emissora comercial.

O jornalista continuou como âncora da afiliada curitibana da CBN, operada por uma empresa independente, e virou âncora de telejornais da TV Evangelizar, canal local do Padre Reginaldo Manzotti. Para assinar contrato com a Globo , ele precisou abrir mão dos dois empregos, já que a emissora exige exclusividade.

O anúncio da contratação do ex-apresentador do Cidade Alerta e do Balanço Geral causou espanto entre os profissionais da RPC. Não é a primeira vez em que a emissora contrata jornalistas que atuaram em emissoras concorrentes, mas até aqui nenhum deles havia sido contratado para atuar em rede nacional.

Emanuel Pierin, atual apresentador reserva do Bom Dia Paraná e repórter local, chegou a atuar como âncora das edições de sábado do Balanço Geral durante vários anos. Ele, porém, foi chamado para colaborar com os jornais regionais, com aproveitamento ocasional pela rede.

A Globo , por sua vez, também não costuma simpatizar com profissionais que passaram pelos dois programas policiais da Record: em 2016, a emissora contratou Luiza Zanchetta, um dos nomes mais conhecidos da reportagem do Cidade Alerta, para atuar como repórter do Bom dia São Paulo.

Ela foi demitida 45 dias depois, conseguiu um novo emprego na Band e depois voltou para a Record, mais uma vez como repórter do policialesco de fim de tarde. Mariana Bispo, que ganhou destaque na Globo Rio, só conseguiu o feito por ter vindo da equipe do Jornal da Record.

Apresentador do Balanço Geral substituirá repórter premiado na Globo

Na equipe de repórteres de rede da RPC, Lucian Pichetti substituirá Wilson Kirsche. Dispensado há menos de um mês, em 10 de dezembro, o jornalista deu expediente na rede durante 28 anos. Repórter experiente, ele foi escalado para assumir interinamente a apresentação do Boa Noite Paraná no final de 2021, depois da demissão de Sandro Dalpícolo.

Jornalista premiado, ele era um dos poucos colaboradores da emissora que atuava em todos os telejornais de rede da Globo , como o Bom dia Brasil e o Jornal Hoje, e era figurinha habitual do Jornal Nacional.