Reprodução - frame de vídeo do YouTube O ator Raúl Juliá em O Beijo da Mulher Aranha

O Instituto Cervantes de São Paulo encerra na manhã do próximo sábado (25/07), às 10 horas, o Ciclo Manuel Puig: Literatura, Cinema, Tradução e Adaptação.

Nesse dia será realizado um Clube do Livro, na biblioteca do Instituto, sobre a obra O Beijo da Mulher Aranha, de Manuel Puig, que foi lançada há 50 anos.

O evento também é uma dupla homenagem: ao escritor Puig e ao cineasta Héctor Babenco, que adaptou a obra para o cinema.





Puig

O escritor argentino Manuel Puig nasceu em General Villegas (Argentina), em 1932, e morreu na cidade de Cuernavaca (México), em 1990.

Em meados dos anos 50, começou sua carreira no cinema escrevendo roteiros e participando na assistência de direção de vários filmes na Argentina e na Itália.

Em 1965, mudou-se para Nova York (EUA), onde escreveu A traição de Rita Hayworth, seu primeiro romance.

Depois vieram Boquitas pintadas, The Buenos Aires affair, O Beijo da Mulher Aranha, Púbis angelical, entre outros.

Babenco

O cineasta Héctor Babenco nasceu em Mar del Plata (Argentina), em 1946 e morreu em São Paulo, em 2016.

Babenco desenvolveu sua carreira de cineasta no Brasil, sendo criador de filmes como O rei da noite, Lúcio Flávio, passageiro da agonia, Pixote, a lei do mais fraco, O Beijo da Mulher Aranha, Carandiru, entre outros.

Momentos importantes da vida de Héctor Babenco foram retratados no documentário Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou, realizado pela atriz Bárbara Paz, que foi casada com o cineasta.

O livro

Em 1976, Manuel Puig terminou de escrever O Beijo da Mulher Aranha no México, pois estava sendo censurado e perseguido na Argentina.

O romance se passa em um presídio latino-americano, sem país definido, e tem como personagens Valentin Arregui, um militante político, e Luis Molina, um homossexual que havia sido condenado por corrupção de menores.

A trama mostra a relação conturbada dos dois, tendo ainda inspiração no cinema noir dos anos 40.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O ator William Hurt em O Beijo da Mulher Aranha





O filme

A adaptação para o cinema, feita por Babenco, de O Beijo da Mulher Aranha foi lançada em 1985.

O filme teve grande sucesso em sua estreia, sendo até hoje considerado como um dos melhores da carreira do cineasta.

Os personagens principais foram protagonizados pelos atores William Hurt e Raúl Juliá.

Sônia Braga também participa, em uma grande interpretação.

Completavam o elenco José Lewgoy, Milton Gonçalves, Miriam Pires, Nuno Leal Maia, Fernando Torres e Herson Capri.

O filme rendeu a William Hurt os prêmios de melhor ator, tanto no Oscar como no Festival de Cannes.

Programação

Durante o Ciclo Manuel Puig: Literatura, Cinema, Tradução e Adaptação já foram apresentados os filmes Boquitas pintadas e O Beijo da Mulher Aranha.

No sábado (25/07), às 10 horas, a programação se encerra com discussões sobre o romance que está completando 50 anos, em uma edição especial do Clube do Livro na biblioteca do Instituto Cervantes.

Serviço

Instituto Cervantes - São Paulo

Avenida Paulista, 2.439, entre as estações Paulista e Consolação do Metrô.

Entrada gratuita.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista O Beijo da Mulher Aranha :

