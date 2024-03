Divulgação _

A região de Alphaville está prestes a receber uma novidade excepcional: o lançamento do Reserva Beach Club, o clube mais sofisticado já concebido no Brasil.



Idealizado pelo empresário Maurício Gariglia, CEO da BR Soho, empresa com mais de 37 anos de experiência em incorporações em Alphaville, o projeto promete elevar o padrão de exclusividade e lazer na região.



Concebido pelos renomados arquitetos Rogério Perez e Carlos Mauad, o clube será localizado em uma área ampla de quase 200 mil metros quadrados, o Reserva Beach Club será um verdadeiro oásis de entretenimento e relaxamento, com destaque para sua inovadora praia de ondas artificiais. Com mais de 25.000m2 e ondas perfeitas para a prática de surf.



O complexo ainda contará com um exclusivo espaço beach club familiar com lagoons e uma gastronomia exclusiva.



O beach club tem A inauguração programada para o ano de 2026 E em breve iniciará vendas com a oferta de 3.500 títulos.



O Reserva Beach Club oferecerá uma variedade de opções de lazer e esportes para todas as idades e perfis. As instalações incluem quadras de tênis, beach tennis e padel, uma academia equipada com tecnologia de ponta, spa com diversas opções de relaxamento e uma área gourmet com restaurantes que oferecem o melhor da gastronomia nacional e internacional.



Uma grande vantagem para os moradores de condomínios como Alphaville e Tamboré será a proximidade do Reserva Beach Club, que será instalado em uma das principais vias da região, a avenida Honório Álvares Penteado. Isso proporcionará fácil acesso à exclusiva estrutura do clube para desfrutar no dia a dia.



O grupo investidor, liderado pela BR Soho Empreendimentos S/A e apoiado por personalidades como o apresentador de televisão Ratinho, Pr André fernandes e o mega empresário paranaense Márcio Meneghetti, está prevendo um investimento que superará R$ 1 bilhão, com um valor geral de resultados estimado em mais de R$ 2.2 bilhões.



Para mais informações sobre o Reserva Beach Club e oportunidades de associação, entre em contato com a BR Soho Empreendimentos S/A.



Mais informações nos Contatos:

www.reservaclub.com.br

E-mail: vendas@reservaclub.com.br

@reservatheclub