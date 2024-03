Divulgação Empresários Renan Vitoriano Boehm e Glenis Steckel





No centro da região amazônica, surge uma narrativa de sucesso ambiental, protagonizada por dois empresários que desafiam as normas convencionais do mundo dos negócios ao priorizar os impactos positivos no meio ambiente, dos ganhos financeiros. Renan Vitoriano Boehm , à frente da Milênio Empreendimentos , e Glenis Steckel , líder da World Forests Soluções Ambientais , surgem como figuras destacadas na esfera da compensação ambiental, preservando mais de 100 mil hectares de floresta amazônica.

Com uma experiência que ultrapassa uma década na aquisição e comercialização de áreas em unidades de conservação, ambos resguardam a rica biodiversidade local e apresentam uma solução concreta e eficaz para empresas com passivo ambiental. Por meio de suas iniciativas, Renan e Glenis buscam mitigar os impactos negativos da agricultura e pecuária, e também, estabelecer um modelo de negócio sustentável que possa servir de exemplo em outras regiões.

Situadas em Manicoré e Manaus , respectivamente, as empresas Milênio Empreendimentos e World Forests Soluções Ambientais destacam-se por sua abordagem inovadora no mercado de compensação ambiental. Ao destinarem terras adquiridas ao ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) para preservação, os empreendedores demonstram um compromisso genuíno com a conservação da Amazônia, indo além das exigências legais e contribuindo para a salvaguarda do bioma mais vital do planeta.

Esta iniciativa colabora para a proteção do meio ambiente e serve como um exemplo de como o setor privado pode desempenhar um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas. Ao integrar o agronegócio e o direito ambiental, Renan e Glenis evidenciam que é possível alinhar interesses econômicos com a preservação ambiental, criando um legado de sustentabilidade para as próximas gerações.

O engajamento dos empresários remete a um lembrete urgente de que cada hectare de floresta preservado é crucial na batalha contra o desmatamento e na conservação da biodiversidade. O trabalho da dupla contribui para a saúde do planeta e oferece uma nova perspectiva sobre como negócios e meio ambiente podem coexistir em harmonia - além de deixar um exemplo que precisa ser seguido.