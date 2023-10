Divulgação Especialista em desenvolvimento humano, Flávia Camanho

Especialista em desenvolvimento humano, Flávia Camanho promove um evento especial que deve atrair a atenção das mulheres. A psicóloga, mentora e coach de alta liderança recebe o autor e palestrante britânico Richard Barrett em um encontro em São Paulo.



O evento, denominado “Soul Journey” (Jornada da Alma, em tradução livre), tem o propósito de discutir temas como jornada evolutiva e o desenvolvimento da mulher no século 21.

Richard Barret é fundador e presidente do Barret Values Centre, autor de diversos livros e reconhecido globalmente como um dos mais influentes pensadores nos temas de liderança e evolução dos valores humanos nos negócios e na sociedade.

“Richard é referência em desenvolvimento de níveis de consciência de valores no mundo”, destaca Flávia. “Vamos conversar só com mulheres em um encontro muito especial e profundo”, acrescenta.

Marcado para o próximo dia 26 de outubro, no período das 9h às 12h, o evento acontece na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista. A palestra terá tradução simultânea para o português.

Os ingressos custam R$187. Os recursos serão utilizados para cobrir os custos da infraestrutura. O excedente será revertido para a Plan International, organização sem fins lucrativos que atua para promover os direitos das crianças e a igualdade para meninas.

Referência em treinamento para mulheres, Flávia Camanho trabalha com desenvolvimento humano e cultura organizacional há mais de 20 anos. Seus cursos, como “Jornada do Feminino” e “Mentoria de Liderança Feminina”, são amplamente disputados por empresárias e mulheres que atuam em diversas áreas interessadas em aprimoramento pessoal e profissional.