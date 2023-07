Reprodução Divulgação Leandro e Leonardo Castelo sócios de Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco e os empresários Leandro e Leonardo Castelo, donos da 300 Franchising, holding de vendas de franquias, acabam de se tornar sócios. Eles fecharam um acordo para investir na marca Homenz, rede especializada em estética masculina e transplante capilar.

O valor do aporte e a participação de cada parte no negócio não foram revelados. Estima-se, contudo, que o valor da marca gire em torno de R$ 130 milhões.

No mercado desde 2018, a Homenz conta com 15 unidades no País Além do atendimento avulso, a empresa oferece plano de assinatura de serviços por R$ 99,90 por mês e conta com 1,7 mil clientes. A projeção de faturamento para 2023 é de R$ 27 milhões. Os planos para o negócios preveem a venda de 100 unidades da marca até o fim deste ano.

União de forças

A ideia de atrair Lucas Lucco para o negócio partiu dos irmãos Castelo. Especialistas em franquias, eles já conheciam a empresa há alguns anos, mas decidiram acompanhar o desempenho do mercado de estética masculina antes de tomar a decisão de investir na rede.

“Sempre achamos a ideia incrível. Desde 2021, quando conhecemos a rede, tínhamos vontade de entrar no negócio, mas precisávamos tatear melhor esse mercado”, conta Leonardo Castelo. “Acompanhamos a marca por dois anos. Hoje, temos certeza de que entramos da melhor forma possível nesse segmento, ainda mais com o apoio do Lucas [Lucco]”, complementa.

A Homenz foi fundada em 2018 pelo empresário Luiz Fernando Carvalho. A sociedade também conta com Eduardo Acioli, que entrou no negócio para assumir a operação da franqueada.

“É a união da gestão dos fundadores, da 300 Franchisng como aceleradora de franquias e do Lucas Lucco como influenciador da marca”, resume Castelo.

No caso do cantor, o que o atraiu para o negócio foi o fato de já ser cliente da Homenz. Tendo aprovado o serviço, ficou mais fácil aceitar o convite dos irmãos Castelo para participar da iniciativa.

Além disso, Lucas Lucco revela que já fez tratamento para prevenção à calvície e transplante capilar. O pai do artista e seus dois avós são calvos. “Logo cedo, com uns 20 anos, meu irmão e eu começamos a ficar preocupados. Pensávamos que não teríamos como escapar dessa sina”, diz o cantor.

Além do implante capilar, a Homenz oferece serviços como depilação com LED, botox, emagrecimento e barbearia. Carro-chefe da casa, o transplante custa cerca de R$ 12 mil.

Segundo Leonardo Castelo, uma semana após o primeiro post de Lucas Lucco sobre a marca nas redes sócias, a empresa teve mais de 3 mil contatos interessados na franquia.

“Temos confiança de que conseguiremos atingir a meta de 100 unidades até o fim do ano”, assegura o empresário. “Com as mudanças de comportamento na sociedade, homens estão se interessando mais por esse tipo de serviço. No fim do dia, isso puxa o segmento e aumenta as vendas”, avalia o proprietário da 300 Franchising.