Reprodução Divulgação Presidente Diamante doTERRA no Brasil

Embora ainda haja muito desequilíbrio no mercado de trabalho em relação aos gêneros, existem diversas mulheres que servem de exemplo e inspiração no mundo empresarial, quebrando barreiras e conquistando espaço nesse universo.



Existem muitas empresárias de sucesso ao redor do mundo, cada uma com sua própria história inspiradora. Uma delas é a Gabi Ferreira, que atingiu o ranking de Presidente Diamante doTERRA no Brasil , a maior multinacional de óleos essenciais do mundo.

Ela é uma líder experiente e conhecida por sua habilidade em engajar e mentora de uma equipe de vendas de mais de 20.000 pessoas.

Além de sua visão empreendedora e habilidade de liderança, Gabi é uma pessoa dedicada, com uma grande paixão pelo mundo dos óleos essenciais e uma visão clara de como a doTERRA pode continuar a liderar uma equipe global na venda de óleos essenciais de qualidade .

Antes de ingressar na doTERRA, Gabi largou uma carreira de sucesso como professora de marketing para empreender com mais liberdade.

Sua decisão de se juntar à doTERRA foi motivada por seu desejo de trabalhar com uma empresa que valoriza a qualidade, a transparência e a ética.

Ela viu na doTERRA a oportunidade de trabalhar com uma empresa que compartilha seus valores e que está comprometida em fornecer produtos de alta qualidade e sustentáveis.

A doTERRA é uma empresa que produz e distribui óleos essenciais de alta qualidade em todo o mundo. Eles são conhecidos por seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade, e seus produtos são testados e certificados para garantir sua pureza e potência.

A empresa também é conhecida por seu modelo de negócios único, que envolve o envolvimento da comunidade e o compartilhamento de informações sobre os benefícios dos óleos essenciais.



O trabalho de Gabi Ferreira na doTERRA



Gabi Ferreira atingiu o ranking de Presidente Diamante na doTERRA Brasil e sua principal responsabilidade é liderar a equipe e garantir que a doTERRA continue a ser líder global em óleos essenciais de qualidade.

O trabalho de Gabi também envolve o desenvolvimento de estratégias de marketing e vendas para a equipe , garantindo que as empreendedoras estejam sempre na vanguarda da indústria de óleos essenciais.

Ela trabalha em estreita colaboração com sua equipe de empreendedoras em todo o mundo para garantir que o compartilhamento dos óleos essenciais esteja sempre avançando .

Ela acredita que a chave para o sucesso em qualquer empreendimento é o compromisso com a excelência e a busca constante de aprimoramento.



O compromisso da doTERRA com a qualidade



A doTERRA é uma empresa comprometida com a qualidade, a sustentabilidade e a transparência em todos os seus processos. Eles são conhecidos por sua abordagem única de produção de óleos essenciais, que envolve o uso de plantas cultivadas em suas condições naturais e a extração dos óleos essenciais através de métodos não agressivos.

O sucesso de Gabi é um exemplo inspirador para todas as mulheres que desejam empreender e liderar empreendimentos de sucesso. Sua visão, determinação e compromisso com a responsabilidade social são uma inspiração para todos os empresários e líderes de negócios ao redor do mundo.





Conclusão





Em um mundo onde a igualdade de gênero ainda é uma questão a ser enfrentada no mercado de trabalho, é encorajador ver mulheres como Gabi Ferreira emergirem como líderes e de negócios bem-sucedidas.

Ela é um exemplo vivo de que o sucesso nos negócios não tem nada a ver com gênero e tudo a ver com determinação, visão e trabalho árduo.

A história de Gabi é uma inspiração para mulheres que desejam empreender e atingir rankings de liderança nas empresas de marketing de relacionamento .

Ela deixou uma carreira confortável como professora de marketing para ingressar em uma nova aventura empreendedora, liderando uma equipe com sucesso .