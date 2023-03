Divulgação Cirurgião plástico Adriano Batistuta





A cirurgia plástica é um assunto que gera muitas dúvidas e receios em mulheres que estão interessadas em realizar uma intervenção. Quando o assunto é prótese mamária, os mitos são ainda mais frequentes, e por isso, o cirurgião plástico Adriano Batistuta resolveu trazer à tona algumas verdades e desmistificar alguns mitos sobre o assunto.

Mito 1: Próteses mamárias não duram muito tempo e precisam ser trocadas frequentemente.



Verdade: De acordo com o Dr. Adriano Batistuta, cirurgião plástico com ampla experiência em próteses mamárias, a durabilidade da prótese vai depender do tipo de material utilizado e da qualidade do produto. De um modo geral, a maioria das próteses duram entre 10 e 15 anos, mas isso não significa que a mulher precise trocá-las necessariamente ao chegar nesse prazo.



Mito 2: A cirurgia de prótese mamária é dolorosa e o pós-operatório é complicado.



Verdade: “A cirurgia é feita com anestesia local ou geral, dependendo da escolha da paciente. Além disso, o pós-operatório é relativamente tranquilo, e a paciente pode retornar às suas atividades cotidianas após alguns dias de repouso”, explica Dr. Adriano.



Mito 3: Próteses mamárias são feitas apenas para mulheres mais velhas.



Verdade: A cirurgia de prótese mamária pode ser feita por mulheres de todas as idades, desde que estejam em boas condições de saúde. Segundo o Dr. Adriano Batistuta, a única restrição é para mulheres que ainda não finalizaram o desenvolvimento dos seios, pois é importante aguardar até que a maturação seja completada antes de realizar a cirurgia.



Entre outras verdades sobre a prótese mamária, o Dr. Batistuta afirma que o procedimento pode ser usado não apenas para fins estéticos, mas também para fins medicinais, pois pode ser usado no tratamento de doenças como a mastectomia.

Além disso, o Dr. Batistuta enfatiza que, apesar de ser um procedimento simples, a prótese mamária deve ser realizada por um profissional qualificado, para garantir o melhor resultado e evitar complicações.



Por fim, o Dr. Batistuta destaca que a prótese mamária é um procedimento seguro e que pode proporcionar grandes benefícios, mas que deve ser feito com cuidado e responsabilidade. Ele reforça que cada caso deve ser analisado individualmente, para que o resultado obtido seja o desejado