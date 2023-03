Reprodução Divulgação Empresário Pablo Linhares

Pablo Linhares é um empresário bem-sucedido no mercado de reparo de celulares e na área musical sertaneja. Além disso, ele ainda arranja tempo para praticar Jiu-jitsu, esporte pelo qual é apaixonado e que pratica há cinco anos.

Para o empresário, manter uma vida equilibrada é fundamental para alcançar o sucesso. "O equilíbrio entre a vida profissional e a prática de esportes é essencial para manter a mente e o corpo saudáveis. Com essa prática, consigo estar mais focado e produtivo nas atividades diárias", afirma Pablo Linhares.

Mesmo com uma rotina intensa de trabalho e compromissos empresariais, o empresário destaca a importância de encontrar tempo para a prática de atividades físicas e esportes. Para ele, isso é fundamental para manter a saúde e a disposição em dia.



"Não é fácil conciliar os compromissos profissionais com a prática de esportes, mas é possível. Com planejamento e organização, é possível encontrar tempo para cuidar da saúde e do corpo", diz Pablo.



O empresário ainda destaca que a prática de esportes também é importante para o desenvolvimento pessoal e para a superação de desafios, o que pode ser aplicado tanto no âmbito profissional quanto na vida pessoal.



"O esporte é um grande aprendizado para a vida. Aprendemos a superar limites, a ter disciplina e a trabalhar em equipe, habilidades que são importantes não só para o esporte, mas também para a vida profissional e pessoal", afirma o empresário.



Para quem busca manter uma vida equilibrada em meio a um mundo cada vez mais corrido, Pablo Linhares destaca a importância de ter uma rotina bem organizada, de estabelecer metas e objetivos claros e de encontrar tempo para a prática de atividades físicas e esportes.



"O equilíbrio é fundamental para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. Com organização, é possível conciliar a vida profissional com a prática de esportes e outras atividades que nos fazem bem", finaliza o empresário.