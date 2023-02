Reprodução Divulgação Advogado Reinalds Klemps comenta sobre o caso Thaís Carla e Nikolas Ferreira

A dançarina e influenciadora digital Thaís Carla foi vítima de gordofobia por parte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que fez comentários ofensivos sobre o corpo da influencer em suas redes sociais. A situação, além de motivar um processo judicial, gerou grande repercussão nas redes e levou a debates sobre o preconceito contra pessoas gordas e a importância de se combater esse tipo de comportamento. Thaís Carla recebeu apoio de diversos famosos e instituições, enquanto Nikolas foi duramente criticado e perdeu contratos de publicidade.

O caso teve como estopim o comentário do deputado em uma publicação nas redes sociais da influencer Thais Carla, que publicou uma foto em que estava com o corpo pintado, caracterizada como a Globeleza. Após a postagem, o deputado fez compartilhamento da imagem alegando que tinham 'tirado a beleza'. Depois das críticas pelo ataque, Nikolas postou um vídeo comentando a repercussão."Eu deveria ter tratado a obesidade como romance, como empoderamento, e não como doença. Onde já se viu, [no] século 21 ter opinião própria, né?", disse o deputado na gravação.

Crimes virtuais

Segundo Reinalds Klemps, advogado criminalista em São Paulo, conhecido pelo seu histórico como defensor em casos de grande visibilidade midiática, a situação de gordofobia e ofensas nas redes sociais podem se enquadrar como crimes virtuais, que se tornaram cada vez mais frequentes com o avanço da internet e das redes sociais, sendo passíveis de punição, assim, como qualquer outro crime fora do meio digital. “O que muitos não entendem é que a Liberdade de Expressão não é absoluta e possui limitação, e no caso da Influenciadora Thais Carla, esse limite acaba quando a critica ou opinião podem ridicularizar ou causar constrangimentos para a pessoa em questão.¨

O especialista também ressalta que é importante que o internauta tenha a ciência de que a internet não é terra de ninguém e os crimes digitais são passíveis de punição e ate prisão.“O episódio protagonizado pelo deputado Nikolas é lamentável, pois ele como figura publica política deveria ser o primeiro a resguardar os nossos direitos, entre eles a imagem. Astucia é bom, mas profissionalismo é indispensável. Não se pode continuar agindo de maneira inconsequente na internet, ainda mais sendo alguém tão visível como o deputado, que também é influenciador digital, com milhões de seguidores. “

Klemps, orienta que pessoas que foram vítimas de ofensas e crimes correlatos procurem os órgãos de segurança pública de sua região para comunicar o crime. É importante apresentar todas as provas da possível ofensa ou crime praticado, para responsabilizar o agressor criminalmente e também na esfera cível.

A Influenciadora digital Thais Carla anunciou recentemente que vai processar o deputado Nikolas Ferreira por gordofobia e irá pedir R$ 52.000,00 de indenização por danos morais e uso indevido de sua imagem."