Divulgação Alef Kevin é especialista em Marketing Médico e fundador do treinamento “Hackeando a Medicina”

Queridinhos dos famosos, profissionais como Adalho Fregona e Gustavo Sá já colhem os frutos do trabalho desenvolvido pelo especialista em suas carreiras.

Médicos especialistas em emagrecimento e alta performance esportiva estão entre profissionais da área que mais buscam o Marketing Médico para a alavancarem suas carreiras e se destacarem no mercado, de acordo com o especialista na área e fundador do treinamento “Hackeando a Medicina”, Alef Kevin.



Entre mais de mil cases de sucesso do profissional cearense está o médico Adalho Fregona, pós-graduado em Fisiologia Hormonal e Longevidade Saudável, pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, e fundador de um dos maiores Institutos de Medicina, Saúde & Performance Humana de São Paulo, o If Prime. Com mais de 50 mil seguidores em seu perfil no Instagram, ele é procurado por celebridades do meio artístico, como atrizes, cantores e ex-BBBs em busca de um corpo mais saudável por meio de atividade física e uma alimentação diferenciada.



Gustavo Sá, médico referência em emagrecimento no Brasil e fundador da LAMEN (Medicina Esportiva e Nutrologia), também buscou o Marketing Médico para conquistar mais clientes e se destacar entre os melhores profissionais do Brasil no setor de implantes hormonais, emagrecimento e hipertrofia.



“Esses médicos, assim como muitos outros, receberam todo treinamento do nosso programa sobre como se posicionar no universo digital e se posicionar com autoridade. Nós modificamos a ‘embalagem’ deles no digital,que é a parte visual, como as pessoas os veem, e a forma com eles se comunicam com os clientes também”, destaca Alef.



Em seu plano, o especialista oferece serviços como mentorias, treinamentos, assessoria de redes sociais, desenvolvimento de páginas e sites, desenvolvimento de rotina de vendas e direcionamento para a carreira. Ele explica que o programa é destinado aos médicos que reconhecem seu grande potencial, mas não sabem ainda como se comunicar, alcançar novas pessoas e se diferenciar da concorrência, se posicionando de maneira única nas redes sociais.



“Meu objetivo é ativar o empreendedorismo no médico. Muitos são grandes, já são bons, mas se veem muito pequenos. Eu entrego a embalagem que eles merecem para que sua região os valorize da melhor forma e assim eles consigam exercer a medicina que sempre sonharam, com qualidade de vida e tempo para curtir a família e cuidar da saúde”, finalizou.