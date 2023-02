Divulgação Nelson Lucas é empresário e influencer sobre investimentos e em produção de joias em ouro

Quando falamos em investimentos, ideias como fundos de investimentos de renda fixa, carteiras digitais atreladas ao CDI, certificados de depósito bancário (CDBs) e outras opções aparecem como boas oportunidades. Mas para além disso, o ouro, que é um metal tão cobiçado desde o Egito Antigo, aparece como um ativo essencial nessa história.



Entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, IBOVESPA passou por um momento de volatilidade de quase 26%, com uma variação média do benchmark no mercado trazendo a ideia de que quanto maior a porcentagem, maior o risco de perder um ativo. De acordo com Nelson Lucas , que é influencer sobre investimentos e em produção de joias em ouro, o metal é um ativo de proteção que aparece como algo mais seguro nesse momento.

“Aconteceu uma percepção de risco doméstico e internacional. Pelo que eu estudo do mercado, é uma situação bem parecida com início de 2020, quando estávamos no começo da pandemia. Acredito que o ouro é uma ferramenta de proteção, pois ele vem com uma boa taxa de valorização nesses últimos dois meses”, explica.

Com uma crescente desde o mês de novembro, o ouro valorizou cerca de 17% em menos de três meses. Em um momento de grande estresse, com quedas e busca por diversificação nas carteiras de investimentos, o ativo, que em 2020 bateu o recorde histórico de US $2.000,00 por onça, sempre aparece como um salvador em tempos de imprevisibilidades.

Por não ter relação direta com fatores governamentais das nações, o metal amarelo traz segurança para negócios em qualquer momento. Um exemplo é que mesmo em tempos de guerra da Rússia e algumas outras instabilidades, o volume do GOLD11, ETF que replica o valor do dólar sobre o ouro, foi negociado por quase R$ 900 milhões entre outubro de 2022 e janeiro deste ano.

Com mais de 65% do valor em comparação ao mesmo período do ano passado, o metal, que é ligado com um símbolo de prestígio e poder, traz uma boa rentabilidade e riscos bem menores que qualquer outra commodity.

Sobre Nelson Lucas

Nelson Lucas, influenciador digital e empresário, vem se destacando no meio artístico.

Atualmente com 22 anos de idade, morador da cidade de Canoas- RS, descobriu além do dom da comunicação, o poder de investir em negócios. Entre diversas celebridades, no qual utilizam jóias de grande valor, Lucas vem dando dicas de como se tornar um grande empresário de sucesso em suas redes.