Divulgação Empresário Lucas Linhares ao lado da dupla Matheus e Kauan

Não é novidade nenhuma que a dupla Matheus e Kauan é uma das principais da música sertaneja brasileira. Mas quem olha para os números de visualizações, convites para programas de TV, álbuns e hits conhecidos, com certeza não imagina como foi trabalhoso para que os dois irmãos conseguissem alcançar a fama.



Desde quando a dupla lançou o primeiro álbum independente chamado “Paraquedas”, em 2012, os artistas saíram do interior de Goiás para uma visibilidade nacional. E como foguete não tem ré, foram embalando um sucesso atrás do outro. Donos dos hits “Vou Ter que Superar" e "Nosso Santo Bateu”, os cantores também precisaram de uma equipe muito capacitada para continuar no topo do sucesso.

Cofundador do Grupo PLL, que é a maior empresa de reparo de aparelhos da América Latina, Lucas Linhares, empresário da dupla, sabe muito bem sobre a trajetória dos artistas. Trabalhando a rotina e com um bom planejamento a longo prazo, Lucas revela como foi o início e quais foram os principais desafios enfrentados.

“A qualidade no trabalho e amor que Matheus e Kauan coloca no trabalho é sem sombra de dúvidas a grande estratégia que temos, afinal, é tudo feito com um carinho enorme. Mas claro, como empresário gosto de estar sempre de olho no mercado e no que é tendência no meio musical, mesmo que seja internacional. Pude estar no Grammy Latino ano passado, 2022, e conseguimos conectar a dupla com grandes artistas e quem sabe não tem novidades por aí? Outro ponto é a proximidade que temos com o público, isso nos ajuda também a saber o que os fãs estão esperando da dupla. É um trabalho pensado para chegar ao coração de quem escuta Matheus e Kauan.”

Dia a dia vemos artistas que aparecem de maneira meteórica, principalmente ao trazer aqueles famosos “chicletes” que grudam na nossa mente. Contudo, muitos destes cantores não conseguem se manter e acabam “sumindo” do radar.

Para que isso não aconteça, os artistas devem ser amparados por uma equipe bem capacitada. Há mais de 10 anos em evidência, a dupla Matheus e Kauan é um desses casos de sucesso e que mostram a importância do planejamento de carreira e da visão empreendedora.

“Trabalho duro, dedicação e amor são os pontos essenciais que colocamos e cada música. E não tem como dar errado pois o público sabe sentir com o coração. A energia que os meninos colocam no palco transparece verdade e amor pelo que estão fazendo. O segredo do sucesso de Matheus e Kauan é o amor pelo que faz.”