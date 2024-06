Divulgação Juliana Herc





A apresentadora e influencer Juliana Herc visitou sua cidade natal, Salvador, para celebrar o São João da Bahia, que é considerado um dos maiores do mundo. No último final de semana, ela compareceu ao convite do músico Tierry para prestigiar sua apresentação no Parque com seus grandes sucessos “Rita”, “HB20”, “Cabeça Branca”, entre outros.

A festa também teve apresentações do cantor sertanejo Gustavo Mioto, com músicas populares como “Voltando Pra Mim”, e Bell Marques, com seus grandes sucessos.

Divulgação Juliana Herc e Tierry





Juliana Herc é brasileira, nascida na Bahia e transita, principalmente, entre o eixo Europa - Brasil. Com lifestyle diversificado, somado ao privilégio de poder participar dos principais eventos de moda. Atualmente, Juliana não apenas participa de diversos desfiles, mas também é a apresentadora do programa "Em Cima Do Joelho" na Revista GQ Portugal.

Seu diferencial é seu jeito característico de somar beleza e elegância, mas de uma forma divertida e realista, deixando seu currículo tão marcante quanto sua personalidade.

Divulgação Juliana Herc