Com destaque no cenário do funk brasileiro, a gravadora Love Funk alcançou o topo com Henrique Viana, também conhecido como “Rato”, renomado empresário da indústria musical, se tornando uma das principais produtoras do gênero funk no mundo.

Rato iniciou sua trajetória profissional como feirante e, a partir daí, começou a empreender e passou a ter um lava-rápido, academia, entre outros negócios. Na área musical, iniciou sua carreira no sertanejo e depois se aventurou no funk, lançando diversos artistas como MC Paulin da Capital, MC Lipe, MC Paiva, MC Gabb, MC Mirella, DJ Nathi, MC Tato, entre outros talentos, totalizando bilhões de visualizações no YouTube e outras plataformas digitais. Atualmente, são reconhecidos mundialmente, realizando turnês internacionais e com agenda sempre lotada.

A Love Funk tem se destacado por descobrir talentos emergentes na cena musical do funk. No canal da plataforma YouTube, a empresa possui mais de 12 milhões de inscritos, onde são compartilhados os vídeos musicais de seus talentos. Conforme citado por Rato, “o funk não consiste em competição, mas sim em união”.

