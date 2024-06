Divulgação Júlia Peixoto realiza procedimento para tratar estrias; saiba o valor





No cenário dinâmico das redes sociais, a influenciadora digital Júlia Peixoto, com aproximadamente 1.8 milhões de seguidores, compartilha não apenas seu dia a dia, mas também suas jornadas pessoais. Recentemente, a influenciadora embarcou em uma jornada de autocuidado pós-parto, buscando soluções eficazes para as marcas que a maternidade deixou em sua pele.



Em sua busca por tratamentos confiáveis, Júlia Peixoto encontrou a renomada Dra. Barbara Aguiar e sua equipe, especialistas no Método Barbara Aguiar para o tratamento de estrias. Após uma consulta inicial, Júlia foi indicada a realizar três sessões completas do tratamento, totalizando um investimento de cerca de 7 mil reais.

O Método Barbara Aguiar tem se destacado no cenário estético pela sua abordagem inovadora e resultados efetivos. Seu diferencial é a oferta de um atendimento personalizado e focado nas necessidades individuais de cada paciente.



Ao longo das três sessões, Júlia Peixoto será acompanhada de perto pela equipe da Dra. Barbara Aguiar, que não apenas realizará o tratamento, mas também oferecerá orientações para otimizar os resultados e garantir a satisfação da paciente.