Divulgação Palestrante e empreendedor Thiago Cavalcante





No próximo dia 22/06, o evento histórico “Empreende Poços”, em Poços de Caldas, reunirá ícones do mercado como Thiago Cavalcante, Thiago Nigro, Natália Beauty, Otavio Ribeiro, Felipe Pacheco, Rodrigo Gianotto, Giovanni Begossi, Wellygahn Junior, Micarla Lins e muitos outros. Não perca a chance de aprender com os melhores.

O Empreende Poços é mais que um evento; é uma experiência transformadora para quem busca crescimento, inspiração, conhecimento, networking e resultados concretos. Imagine-se cercado por mentes brilhantes e visionárias, prontas para compartilhar suas histórias de sucesso, estratégias vencedoras e insights valiosos.

Thiago Cavalcante é Coproprietário, CEO e CSO da INFLR, uma AdTech que conecta marcas a Influenciadores, a Inflr é pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação para desempenho e conscientização no negócio de marketing de influenciadores. Coproprietário, CEO e CSO da AdGrowth, Líder em crescimento móvel e inovação em publicidade digital, uma adtech focada em marketing de crescimento que atende aplicativos móveis, marcas e editores em todo o mundo.