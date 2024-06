Arquivo pessoal Fabiano Moraes terá programa de esportes na TV Brasil





Fabiano Moraes , empresário e assessor de imprensa dono da Digital One, está prestes a estrear um programa de esportes diários na Rede Brasil . Sob a direção de Maurício Donato, um dos maiores diretores da TV brasileira, e a presidência de Alexandre Raposo, o programa promete revolucionar a grade esportiva nacional. Donato e Raposo, lendas que ajudaram a moldar a Rede Record, agora trazem sua expertise para alavancar a Rede Brasil e desafiar as grandes emissoras do país.

O novo programa, " RB Esportes ", contará com a apresentação de Thiago Cordeiro e a participação especial do tetracampeão Viola e da lenda palmeirense Galeano. O projeto foi cuidadosamente desenhado e desenvolvido por Fabiano Moraes e Maurício Donato, ambos com mais de 30 anos de experiência na televisão. A combinação desses talentos assegura um programa dinâmico, informativo e envolvente.

Fabiano destaca que está pronto para incomodar as grandes emissoras no horário esportivo. Ele promete um programa moderno, interativo e repleto de humor, diferenciando-se dos tradicionais formatos de programas esportivos. "Minha expectativa é alta, pois, estou em uma nova fase, estou criando conteúdo e inovando em todos os aspectos da minha carreira", declarou.

A estreia do "RB Esportes" está marcada para o dia 24, e terá uma mesa redonda para comentar o o jogo do Brasil pela Copa América, transmitido pela Rede Brasil para todo o país. A emissora aposta alto no sucesso do programa. "Incomodaremos os outros programas, pois investimos muito na qualidade, com um padrão internacional para um programa esportivo," afirma o presidente Alexandre Raposo. A confiança é evidente e a Rede Brasil acredita firmemente no potencial desse novo projeto.