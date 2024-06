Divulgação Matheuzinho Sucessinho





Um dos reflexos da pandemia, em 2020, foi o surgimento de personalidades na internet. Uma delas é Matheus Henrique, conhecido mais pelo seu nome artístico, Matheuzinho Sucessinho, que conquistou o público com seu teclado e suas danças marcantes.

As primeiras vezes que Matheuzinho colocou suas mãos em um teclado foi por volta dos sete anos, por influencia do pai. O patriarca da família já foi pedreiro e taxista, mas sempre gostava de música, então compunha algumas canções e tocava em eventos, como bailes para terceira idade. Vendo o pai tocando, Matheus começou a ter interesse e não demorou muito para que ele passasse a tocar junto.

Na adolescência, ele e o pai chegaram a gravar um CD juntos com regravações banhadas no lambadão e rasqueado. Por volta dos 16 anos, sem abandonar abandonar os estudos, começou a tocar como músico para nomes do sertanejo de Cuiabá. Aos 17, as apresentações continuavam e o pai fazia questão de levar o filho para os locais.

Matheus seguiu trabalhando como músico até o início da pandemia do novo coronavírus, quando finalmente conseguiu parar para pensar na possibilidade de começar a se apresentar sozinho. Ele já fazia algumas apresentações, mas a demanda passou a crescer ao ponto de precisar escolher qual caminho seguir e optou por investir na carreira como cantor, mas sem abandonar o seu principal companheiro, o teclado.

O começo foi difícil. Sem muita experiência, os primeiros meses foram atribulados de tarefas já que tudo era feito por Matheus. Na capital mato-grossense, sem muito conhecimento fez um show e cobrou um cachê que não correspondia ao que realmente merecia receber, visto que muitos dos espectadores foram apenas para vê-lo. Desde então, passou a contar com a ajuda do irmão Luís Fernando Gonçalves e produtor Bruno Almeida, que passaram a auxiliar em inúmeras questões, desde produção a contratos.

A internet foi uma boa aliada para o crescimento de Matheus, mas a presença de palco do cantor também foi essencial. As danças e forma de tocar de Matheus não foi “inventada” do dia para a noite e o cantor assegura que sempre foi assim, inclusive na época que atuava apenas como músico. A diferença é que desta vez ele fica na frente do palco.

“Cara, eu sempre fui assim. Até na época que tocava para a galera, eu sempre fui assim: extrovertido e alegre. Sempre tive isso comigo. Quando fui cantar, carreguei junto. Sempre fui assim, tanto que há vídeos da galera que eu tocava e eu já fazia tudo isso. Só que quando você é muito, você fica lá atrás. Não tem o destaque”.

Quem ja viu Matheuzinho no palco pode-se dizer que ele vale por dois. Dono de uma voz imponente e um estilo peculiar, este tem surpreendido cada vez mais o público por onde passa. Matheuzinho conta com um repertório diversificado, focado nos sucessos da atualidade sempre com uma roupagem animada e dançante. Com menos de 1 ano de carreira, o Gurizinho é sucesso garantido por onde passa, e lançou recentemente o sucesso "Salva A gente", com feat de Israel Novaes e Léo Carvalho e JS Mão de Puto com o single “Ondinha”. O Gurizinho vem se aperfeiçoando e se dedicando no estudo da performance com o objetivo de entregar um show único e marcante.