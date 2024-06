Reprodução MC Paulin da Capital





Fenômeno no funk, o artista MC Paulin da Capital, agenciado pela produtora “Love Funk”, vem se destacando cada vez mais no cenário musical no Brasil, como um dos maiores artistas do funk na atualidade.

Confira alguns dos seus maiores sucessos na música: "Sou Pretin, Cabelin Enroladin", “Quebradas”, “Renasci das cinzas”. Outro sucesso é “Eu achei", do Paulin. Aqui, ele acorda, lê uma Bíblia, fuma um baseado, abraça a avó e chora ao ver que sua moto foi roubada. Na canção, ele já começa com "Cês levou meu pão de cada dia", mas no final é feliz: "Graças a Deus eu achei", a moto estava "no lugar que não entra polícia" entre outros sucessos. É um mundo duro e injusto, marcado pelo crime, de onde eles tentam sair. Marcam as letras e a vida do artista no lugar da euforia de hits passados, entram a tristeza e a busca por redenção. Suas letras falam de temas como a vida difícil na favela, com ecos de louvor religioso. A motocicleta é um símbolo comum de superação.

Condenado a 11 anos por conta de um assalto em 2014, MC Paulin da Capital ficou 4 anos na prisão e, durante esse período, compôs mais de 100 músicas, preparando o caminho para a sua saída. Ao deixar a cadeia, ele adotou o nome de MC Paulin da Capital e viu a fama chegar ao começar a cantar sobre motos no funk consciente.

Hoje, MC Paulin da Capital já soma mais de meio bilhão de views no Youtube. O artista agora se prepara para fazer diversos programas de televisão nas principais emissoras pelo Brasil, podcast e rádios com a sua mais nova assessoria de imprensa, o renomado assessor “Betinho Alves”, o assessor das celebridades musicais e influenciadores.