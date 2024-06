Foto: Divulgação/Instituto Neymar Ao comando de Rodrigo Faro, leilão de Neymar arrecada R$ 4,5 mi em lote





A noite de ontem, 3 de junho, foi marcada por um momento histórico para o Instituto Neymar Jr. Em seu quarto leilão beneficente, realizado no Clube Monte Líbano em São Paulo, a instituição arrecadou a quantia recorde de R$ 4,5 milhões com a venda de um único lote: uma campanha publicitária nacional de seis meses com as imagens de Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho.

O lote, oferecido pela Aceleraí, a primeira plataforma de comunicação compartilhada do mundo, foi apresentado por Rodrigo Faro e Adriane Galisteu, que chamaram ao palco diversos artistas presentes, incluindo o próprio Neymar Jr., para juntos ajudarem na divulgação da empresa ou das empresas que comprassem o lote.

Entre os artistas que se comprometeram a participar da campanha estavam Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Deolane, Mc Ryan, Luciana Gimenes, Lívia Andrade, Rafella Santos, Patrícia Poeta, David Brasil, Maiara, Pablo Marçal, Ana Paula Seibert, Roberto Justus e Charles do Bronx.

A grande disputa pelo lote foi acirrada, com lances chegando a R$ 1,5 milhão. No final, a campanha foi arrematada por um consórcio formado pelo influenciador digital Lucas Tylty, pelo médico Dr. Bernardo Guimarães e pelo empresário Marcos Araújo, proprietário do Villa Mix, pelo valor total de R$ 4,5 milhões.

"Esse resultado é extraordinário e demonstra a força da solidariedade e do compromisso com a causa do Instituto Neymar Jr.", afirmou Neymar Jr., visivelmente emocionado. "Agradeço imensamente a todos que contribuíram para o sucesso desse leilão, em especial aos artistas que se dispuseram a participar da campanha e aos compradores do lote."

Os recursos arrecadados com o leilão serão destinados aos projetos sociais do Instituto Neymar Jr., que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas áreas de educação, esporte e cultura.