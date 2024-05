Reprodução/Record TV Rodrigo Faro





O apresentador Rodrigo Faro foi citado em uma reportagem do portal de notícias italiano RaiNews sobre um esquema ilegal para obtenção de cidadania, na última segunda-feira, 27. A denúncia surgiu após a Polícia Metropolitana de Nápoles desmantelar uma rede de corrupção que fraudava processos de concessão de cidadania e passaportes italianos.

Nas redes sociais, Faro, 50 anos, se defendeu das acusações. Em um comunicado publicado no Instagram, o apresentador afirmou que "comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos". A nota, divulgada por sua equipe também nesta segunda-feira, reforça que tudo foi feito de acordo com a legislação vigente.

A investigação, batizada de operação "Carioca", levou à prisão de seis pessoas e revelou a atuação em Villarica, um pequeno município com cerca de 20 mil habitantes. As autoridades italianas identificaram um número incomum de brasileiros solicitando cidadania sem nunca terem visitado o local. Entre os denunciados estão dois brasileiros, quatro policiais e dois funcionários públicos, acusados de vender documentos falsos para facilitar a obtenção de cidadania e passaportes. Além de Faro, outros nomes citados incluem sua esposa Vera Viel e o jogador de futebol Bruno Duarte.

Em uma conversa, Faro se manifestou quanto a acusação: "Tudo bem, graças a Deus. A gente fez o passaporte a 5 anos atrás e a moça parece que tinha um esquema lá com o pessoal do cartório lá da Itália. Mas a gente fez tudo direitinho e colocaram o meu nome nisso. Eu e mais 5 mil pessoas fizemos o passaporte com essa empresa", declarou o apresentador.