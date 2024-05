Divulgação Saiba detalhes da Lipo LAD, cirurgia realizada pela ex-BBB Deniziane





No cenário da estética corporal, a busca por procedimentos que proporcionem resultados precisos e modernos tem sido uma constante. Recentemente, a ex-BBB Deniziane chamou atenção ao revelar ter passado por um novo tipo de lipoaspiração, a Lipo LAD, que em alguns casos, utiliza tecnologias avançadas para aprimorar os contornos corporais.



A Lipo LAD, abreviação de Lipoaspiração de Alta Definição, tem se destacado no meio estético por oferecer resultados ainda mais precisos e definidos, graças ao auxílio de tecnologias inovadoras. Entre essas tecnologias, destacam-se a lipoaspiração ultrassônica, a vibrolipoaspiração e tecnologias para retração de pele (como o Retraction ou o Renuvion), que quando combinados, proporcionam não apenas a remoção de gordura mais facilmente e regular, mas também o tratamento da flacidez, resultando em contornos mais esculpidos e uma pele mais firme.



Segundo a Dra Carolina Takahashi, a Lipo LAD é indicada para indivíduos que desejam não apenas reduzir a gordura localizada, mas também obter uma definição muscular mais evidente, especialmente em regiões como abdômen, flancos, braços e coxas. O procedimento é especialmente popular entre pessoas que se dedicam à prática regular de exercícios físicos e desejam realçar sua musculatura.



A tecnologia de lipoaspiração ultrassônica utilizada durante a Lipo LAD permite uma emulsificação da gordura, ou seja, ajuda a deixar a lipo de definição com um resultado ainda mais natural, regular e menos doloroso. Já tecnologias como o Retraction ou o Renuvion atuam no tratamento da flacidez, promovendo a contração da pele e estimulando a produção de colágeno, o que contribui para uma melhora da flacidez.

Cuidados pós-operatórios:



Após a realização da Lipo LAD, a doutora Carolina Takahashi afirma que é fundamental seguir rigorosamente as orientações médicas para garantir uma recuperação segura e eficaz. Alguns dos cuidados pós-operatórios incluem:



● Utilizar a compressão adequada no local da cirurgia para reduzir o inchaço e promover a cicatrização;

● Evitar esforços físicos intensos e atividades que exijam muito da região tratada;

● Manter uma alimentação saudável e equilibrada;

● Realizar sessões de terapia manual com profissionais especializadas para auxiliar no edema pós cirúrgico;

● Comparecer às consultas de acompanhamento com o cirurgião plástico para monitorar a evolução do processo de cicatrização e esclarecer quaisquer dúvidas.

Diferença entre Lipo convencional e Lipo LAD:



Enquanto a lipoaspiração convencional foca principalmente na remoção de gordura de determinadas áreas do corpo, a Lipo LAD vai além, buscando realçar os contornos musculares e proporcionar uma definição mais marcante.



“A principal diferença entre os dois procedimentos está no objetivo final: enquanto a lipo convencional visa apenas a remoção de gordura, a Lipo LAD combina a lipoaspiração com técnicas que visam a definição muscular e o tratamento da flacidez, resultando em contornos mais definidos e uma aparência mais atlética”, explica a especialista.

Tecnologia na Lipo LAD

Além das técnicas avançadas, a chave por trás desse procedimento revolucionário reside também nas tecnologias associadas. Equipamentos de última geração, como os sistemas de lipoaspiração assistida por vibração, ultrassom e tecnologias para retração de pele, têm permitido aos cirurgiões plásticos atingir resultados impressionantes. Essas tecnologias permitem uma remoção mais precisa de depósitos de gordura, preservando ao máximo os tecidos circundantes e proporcionando uma recuperação mais rápida e confortável para o paciente. Além disso, a Lipo LAD é frequentemente combinada com outras técnicas avançadas, como a transferência de gordura, para maximizar os resultados e proporcionar um contorno corporal ainda mais natural e harmonioso.



No entanto, é importante ressaltar que, como qualquer procedimento cirúrgico, a Lipo LAD não está isenta de riscos. É fundamental que os pacientes escolham um cirurgião qualificado e experiente, e que compreendam completamente os possíveis benefícios e complicações associados ao procedimento.



À medida que a demanda por resultados estéticos de alta definição continua a crescer, é provável que a Lipo LAD e outras técnicas avançadas de contorno corporal continuem a evoluir, oferecendo aos pacientes opções cada vez mais seguras e eficazes para alcançar a forma física desejada.