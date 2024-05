Divulgação Dra. Lara Leme





Com o tempo, o rosto passa por diversas mudanças, que acabam abaixando a autoestima… E uma das queixas mais frequentes entre os pacientes são com a flacidez, que altera o contorno facial, deixa as bochechas mais caídas e gerando assim uma aparência de cansaço. Nesse sentido, o lifting temporal se mostra como um dos tratamentos mais indicados, pois eleva todo o rosto e diminui a sensação de ptose facial. Quer conhecer mais sobre esse tratamento não cirúrgico? A Dra. Lara Leme explica tudo sobre o procedimento!

O que é o lifting temporal?

Os procedimentos de lifting são feitos para tracionar a pele e elevá-la, fazendo com que o rosto ganhe um aspecto mais jovial e bonito. Entre as técnicas utilizadas, está o lifting temporal, que é feito na região das têmporas e atua diretamente na elevação do SMAS (Sistema Músculo Aponeurótico Superficial) a estrutura que dá suporte a todos os músculos da face.

Como é feito o lifting temporal?



Este procedimento é feito com anestesia local sem sedação, na clínica e não necessita internação. O procedimento é relativamente rápido e são realizados com fios de tração. Eles puxam o SMAS para cima, melhorando a sustentação do terço médio facial (palpebra inferior, bochechas, maçãs do rosto, sulcos), elevando a cauda da sobrancelha (efeito fox eyes) e atuando de forma mais leve no terço inferior da face (contorno da mandíbula, cantos dos lábios e sulcos).

Os resultados do lifting temporal são duradouros, mas variam conforme o organismo de cada paciente. De modo geral, os efeitos costumam durar em media dois há quatro anos com aplicação semestral ou anual de bioestimuladores para manter a firmeza da pele.



Procedimentos que devem ser associados ao lifting temporal



Quem realiza um procedimento estético quer resultados visíveis e duradouros, certo? É por isso que o lifting temporal precisa de alguns tratamentos complementares, que garantem efeitos mais efetivos aos pacientes. Como:

Toxina botulínica



A toxina botulínica é uma substância que diminui a força dos músculos da face, deixando as expressões mais suaves e bonitas. Quando aplicada no rosto, diminui as rugas de expressão e diminui a força dos músculos que puxam a pele para baixo.