Rodrigo Faro e os "Gêmeos Brasil" esgotam ação milionária em três dias

Rodrigo Faro e os "Gêmeos Brasil", Adamy e Allef, surpreenderam com a ação milionária que se esgotou em apenas três dias, os "Gêmeos do Faro". Esta parceria promete agitar ainda mais o país e os meninos não estão para brincadeira, pois sortearam uma carreta carregada com oito carros 0 km.



O sorteio, realizado e transmitido pelo canal da Loteria Federal, ocorreu na quarta-feira (15), e o prêmio saiu para um ganhador de Alagoas.

O prêmio, avaliado em mais de 1 milhão de reais, será entregue em breve e você pode acompanhar tudo pelas redes sociais deles. Eles garantem que vem muito mais por aí.



Vamos aguardar, pois esse trio veio para mudar a vida de muita gente. Pensando no bem-estar como um todo, a direção da ação decidiu beneficiar a entidade filantrópica Fenapestalozzi.

Gostou? Saiba como participar! Basta acessar o site , se cadastrar e torcer para a sorte encontrar você. Lembre-se, é importante agir com responsabilidade na hora de participar e é necessário ter mais de 18 anos. E não se preocupe, a ação é 100% regulamentada (Processo SUSEP nº 15414.619193/2024-68).

O comando da ação na imprensa está sendo feito por Fabiano Moraes, CEO da ‘Digital One’ e pai da criadora de conteúdo Viih Tube, uma das maiores influenciadoras digitais do país.