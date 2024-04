Divulgação Marco Caviglia conversa com exclusividade com nossa reportagem





Os britânicos da banda Dire Straits Legacy retornam aos palcos brasileiros, onde realizam única apresentação no próximo dia 28 de abril, no Clube Juventus, em São Paulo. O show faz parte da turnê ‘For You South America Tour 2024’ , e destaca repertório com clássicos dos quase 55 anos de estrada do grupo.

A turnê Dire Straits Legacy chega a São Paulo trazendo integrantes de diferentes fases da icônica banda. Na playlist, clássicos como "Money for Nothing" , "So Far Away" , "Sultans of Swing" , "Walk of Life" , "Romeo and Juliet" , entre outros. Trata-se de canções que marcaram época e serão interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (direção musical, guitarra e voz), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz), Primiano Dibiase (teclados), Steve Walters (baixo) e Alex Polifrone (bateria).

Em conversa exclusiva com nossa reportagem, o italiano Marco Caviglia comenta sobre o atual momento da banda e, claro, sobre a cena musical atual.

"Eu amo o Brasil... E eu prometo a vocês... Cada show, toda noite será especial para todos... Toda noite tem que ter uma memória muito especial para guardar em cada coração... Para sempre", celebra o astro sobre a vinda para o Brasil.

Questionado sobre a importância e a inovação tecnológica para o mercado fonográfico, o músico pontua:

1 - Dado o crescimento da exposição digital, o quê intensifica a competição musical, como é celebrar mais de cinco décadas de história no cenário musical?

Eu estou orgulhoso em celebrar a canção do Mark e sua música. É sempre um sonho fazer isso com as minhas "lendas da música"... Alan, Phil, Mel, Danny, todos eles foram parte da história do Dire Straits e é muito legal compartilhar o palco com eles! Também é muita responsabilidade e eu sempre tento fazer o meu melhor para colocar todo o meu coração em cada performance.

2 - E como foi esse momento na atual indústria da música com tecnologia? Existe muita efemeridade?

Não é fácil... É bom ter a tecnologia ajudando a gravar músicas, mas a tecnologia não ajuda a fazer boas músicas. Esse é o problema, nós não temos tantos bons compositores como no passado... Eu acho que o período dos anos 60 até os 90 foi tão mágico, simplesmente porque nós tínhamos muitos gênios criando música boa e canções épicas.

3 - E o Brasil? Comenta essa apresentação para os fãs brasileiros

Eu amo o Brasil... E eu prometo a vocês... Cada show, toda noite será especial para todos... Toda noite tem que ter uma memória muito especial para guardar em cada coração... Para sempre...

4 - Tem alguma história emblemática do grupo com o público brasileiro?

Cada show é muito especial, acredite, eu não posso mencionar só um...

5 - Qual é a sua avaliação da música brasileira? Quais artistas do nosso país estão na sua playlist?

Eu sou muito amigo da BELLI. Ela é uma artista brasileira muito jovem, com um ótimo potencial.

6 - Tem planos para novas apresentações aqui?

Todo ano aqui no Brasil nós temos uma nova setlist, com todos os maiores hits do Dire Straits e alguns outros sons do DS... Nós não vamos ter canções novas. Nós sempre tocamos o catálogo velho, porque nossos fãs querem ouvir essas músicas.

7 - Qual a mensagem para os fãs da banda que estão esperando ansiosamente por esse show especial?

Estejam lá, pessoal! Com certeza nós iremos ter uma noite especial para guardar no coração para sempre e sempre!