Reprodução/OnlyFans Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans





Leonid Radvinsky, dono da plataforma OnlyFans, recebeu mais de US$ 338 milhões (R$ 1,6 bilhão) em dividendos em 2022. Por dia trabalhado, o empresário ganhou US$ 1,3 milhão (R$ 6,3 milhões) por cada um dos 260 dias úteis do ano passado.

As informações foram obtidas pela revista britânica “People” a partir de um relatório apresentado pela controladora do site, a Fênix International, sediada em Londres. Os rendimentos de Radvinsky não consideram o que ele recebeu de salário ao longo do último ano.





Segundo o relatório, a OnlyFans teve uma receita de US$ 1,09 bilhão (R$5,3 bilhões) em 2022, um aumento em relação à receita de US$ 931 milhões (R$ 4,5 bilhões) em 2021. Os lucros antes de impostos da companhia foram de US$ 525 milhões (R$ 2,5 bilhões).

Segundo a Forbes, após o resultado da companhia no ano passado, a fortuna de Radvinsky é estimada em US$ 2,1 bilhões (R$ 10 bilhões).



Hoje, muitos influenciadores já tem seu canal no OnlyFans e olha que os valores em reais são astronômicos. Apesar do nome parecer um site de nudismo, ele não é só isso. O OnlyFans tem inscritos com fotos e vídeos apenas sensuais e faturando alto por esse trabalho.