Divulgação Deive Leonardo também estará na programação da Festa de Peão de Barretos





Deive Leonardo deixou seu nome escrito no capítulo da história dos grandes eventos realizados em Campina Grande, ao atrair um público superior a 30 mil pessoas com sua inspiradora turnê "Antes e Depois", realizada na noite desta terça-feira (18). A apresentação memorável do evangelista movimentou o conhecido Maior São João do Mundo, no Parque do Povo.

Conhecido por suas mensagens transformadoras, Deive levou palavras de esperança e renovação para os corações de milhares de espectadores, tradicionalmente acostumados a frequentar o espaço para festas, quadrilhas e shows.

A turnê "Antes e Depois" percorre com sucesso pelo Brasil e não foi diferente em Campina Grande. Durante o evento, Deive Leonardo compartilhou histórias de vida, ensinamentos bíblicos e reflexões profundas, tocando os presentes com sua autenticidade e carisma.

“Estou feliz com a noite de ontem! Um lugar que recebe grandes nomes da música, neste período junino, e que já foi palco de grandes registros, deu espaço para fé e para falarmos de Jesus”, declarou Deive.

Com esta apresentação em Campina Grande, Deive Leonardo reforça seu compromisso em levar mensagens de fé, superação e amor para todos os cantos do país. A turnê "Antes e Depois" continua a emocionar e transformar vidas, consolidando Deive como um dos maiores evangelistas da atualidade.

Em tempo: neste ano, ele já esteve na Exposição de Goiânia e vai se apresentar pela segunda vez na Festa de Peão de Barretos.