Divulgação Alcione junto a representantes dos Correios





Os Correios lançaram, na última sexta-feira (14), o selo institucional "Alcione 50 anos". A solenidade foi realizada no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no Espírito Santo. A emissão celebra a carreira da cantora que, ao longo de sua história, gravou 42 álbuns e ganhou 26 discos de ouro, 7 de platina e dois de platina duplos. A cantora maranhense trilhou também uma sólida carreira internacional, com apresentações em mais de 36 países, além de receber o Grammy Latino em 2003 na categoria melhor álbum de samba.

Em 2023, a artista foi a grande homenageada do Prêmio da Música Brasileira 2023, maior premiação musical do país, e em 2024 foi tema do enredo oficial da Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval.

"Para nós é uma grande honra fazer parte das várias homenagens aos 50 anos de carreira de Alcione. Marrom é uma estrela reluzente, que canta o feminino, que exalta os sentimentos, que celebra as raízes negras e a cultura do morro. O selo que lançamos hoje é reconhecimento a artista que representa o que temos de mais brasileiro", afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

"Muitas coisas aconteceram nos meus 50 anos de carreira, mas nunca imaginei me tornar um selo. Quando Deus nos envia para essa Terra, Ele não nos manda a passeio. Portanto, por todas as coisas que aconteceram na minha vida, quero agradecer a tudo. Agora tenho um selo, hein, Senhor! Obrigada!, diz emocionada Alcione.

O empresário Patrick Ribeiro, anfitrião da casa, ressaltou: “É uma honra receber este momento único do lançamento do selo comemorativo dos Correios em homenagem aos 50 anos de carreira da Alcione em nosso Espaço. A Alcione já recebemos outras vezes, mas ter esse prestígio de vivenciar esse momento histórico foi algo que não imaginamos e ficamos muito gratos e honrados em fazer parte. Um reconhecimento nacional sendo eternizado aqui no Estado, em especial na nossa casa. É para guardar para sempre na memória e no coração”.

A imagem usada no selo é de Vinícius Mochizuki. Nesta segunda-feira (17), a peça estará disponível para comercialização na Loja Online e por meio de encomenda nas agências dos Correios.