Divulgação Irmãos sertanejos, Zezé Di Camargo e Luciano fazem show especial no Dia dos Namorados





Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que “É o Amor” se consagrou de Norte a Sul do Brasil, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da Música Brasileira. Por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de estarem em voga de modo tão constante, por todo esse tempo, período que parece um grão na história da humanidade, mas que tem absoluta relevância no quebra-cabeça da vida da gente.

Os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano se unem para apresentação especial, no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, no Espaço Unimed, em São Paulo, no show "Novos Tempos". O show simboliza os 30 anos de sucesso do grande hit "É o Amor", que colocou os artistas como a dupla mais romântica do país.

Há pouco mais de três décadas desde que a música que alçou os artistas ao sucesso chegou à rádio Terra de Goiânia (GO), em uma singela fita K-7 levada por Seu Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano. Desde então, a canção composta por Zezé acumula mais de 70 regravações, incluindo intérpretes que a lançaram em hebraico e russo, somando mais de 1 bilhão de execuções no mundo, segundo dados do ECAD.

No embalo deste clássico hit, os irmãos apresentarão um espetáculo memorável ao público paulistano, passeando ainda por "modões", como "Estrada da Vida", "Sem Medo de ser feliz", "Me leva pra casa", "Menina Veneno", entre outras. Com muitas imagens em telões e efeitos de luzes, "Novos Tempos" faz uma viagem na trajetória da dupla.