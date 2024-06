Reproduição/Instagram Influenciadora revela um pouco de trauma com a data dos amantes





A influencer Ju Isen postou nas redes sociais um novo vídeo sobre #TBT, nesta última quinta-feira (6). Na postagem, ela lembra uma situação inusitada que viveu no Dia dos Namorados, que gerou ampla diversão de seus seguidores.

Ju Isen contou que em uma das comemorações dessa data, ela recebeu do seu namorado Ricardo, na época, um saleiro. A influencer descreveu a situação como "constrangedora e bem chata", revelando que esperava um presente mais sofisticado, como "uma bolsa, uma roupa ou algo do tipo".

Segundo Ju, a justificativa do namorado na época foi que ela "já tinha tudo" e, por isso, ele decidiu presenteá-la com um saleiro. "Eu não sabia onde enfiar a cara." Essa experiência deixou a influencer um pouco traumatizada com a data comemorativa. "Depois disso, fiquei traumatizada com essa data. É difícil não lembrar dessa situação toda vez que o dia 12 de junho se aproxima", relata ela.

A história viralizou, gerando diversos comentários e reações entre os seguidores da influencer. Muitos se divertiram com a situação, enquanto outros demonstraram solidariedade, afirmando que esperariam um presente mais significativo em uma data tão especial.

Ju Isen revelou que se chateou bastante na época, mas hoje em dia ri da situação. "Na hora foi péssimo, mas hoje dou risada. Acho que é importante não levar tudo tão a sério e aprender a rir dessas situações", concluiu ela.