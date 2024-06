Foto: Divulgacao Influenciadora Lila Lourenço





Lila Lourenço, influenciadora digital de 35 anos, tem vivido uma transformação em sua vida desde que sua semelhança com a modelo e influenciadora Andressa Suíta chamou a atenção nas redes sociais. Em um curto espaço de tempo, ela viralizou na internet e, hoje, ultrapassa 200 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil no TikTok.

A nativa da cidade de Cristalina, Goiás, começou a compartilhar conteúdo online de forma despretensiosa após uma carreira na área da saúde. Graduada em farmácia pela Universidade Paulista (Unip), ela mergulhou de cabeça no mundo digital em 2024 e rapidamente viu seu público crescer após seus vídeos e fotos se encherem de comentários sobre sua semelhança com a esposa do cantor Gusttavo Lima.

Surpresa com a enxurrada de comentários que recebeu sobre sua aparência, a influenciadora, que é mãe de dois adolescentes, explicou que elas não possuem nenhum parentesco. “A gente é do mesmo estado, mas não somos parentes. Tudo não passa de apenas coincidências”, afirma Lila.

A repercussão chegou aos ouvidos da própria Andressa Suíta, que também se surpreendeu com a semelhança e manifestou interesse em conhecer Lila pessoalmente. “Genteeee, precisamos urgente de um encontro”, compartilhou a modelo.

Além de sua ascensão meteórica nas redes sociais, Lila Lourenço acaba de estrear sua primeira campanha publicitária para uma marca de jeans. Este marco em sua carreira marca a consolidação de sua influência digital e abre novas oportunidades no mundo da moda.