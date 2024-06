Foto: Divulgacao Trio de artistas faz novo lançamento nesta quinta-feira (06)





Davi Kneip, Nick e DJ RD, conhecido pelos hits ‘Sentou e Gostou’, de Jotappê e ‘Só Quer Vrau’, de MC MM, lançam nesta quinta-feira (6), em todas as plataformas de áudio, o single "Fazendeira". A nova aposta dos artistas é um agrofunk, estilo que mistura batidas do funk com música eletrônica e sertanejo. A faixa chega acompanhada por um videoclipe, lançado no Youtube.

A temática do clipe remete a canção e conta com cavalo, dança, bailarinos, cenários e figurinos seguindo o estilo agro. O vídeo também mostra, é claro, uma fazendeira, que é cheia de mistérios.

A canção destaca muito entusiasmo, energia e grande potencial de se tornar um viral. "A minha expectativa é muito alta. A gente tá apostando muito nessa música. Ela é bem chiclete e o agronejo tem feito bastante sucesso. Eu me amarro em misturar ritmos. Estou sempre lançando misturas do funk com o sertanejo, dois ritmos que o brasileiro tanto gosta", afirma Kneip .

O artista é conhecido pela sonoridade que apresenta em seus trabalhos, sendo conduzida de modo variável. O cantor mineiro já trabalhou com nomes conceituados da música brasileira, como Luisa Sonza, Ana Castela, Marina Sena, entre outros. Ele acumula sucessos, como o hit nacional “Sentadona”, a faixa “É Isso”, de Japanzin e o funk “Filme da Barbie”.

Para acompanhar o clipe, que será disponibilizado a partir das 22h.