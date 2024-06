Rebecca lança seu novo single “Peça Nova”

Foto: Divulgação Rebecca lança seu novo single “Peça Nova”





Após a apresentação do projeto “Aquecimento da Rebecca”, que acumula mais de 4 milhões de views em conteúdos nas redes sociais, a cantora Rebecca, que representa a força da mulher preta e periférica no funk 150, disponibiliza nesta sexta-feira (07), seu single “Peça Nova”. A faixa chega para abrir o primeiro álbum da carreira, que será totalmente voltado ao gênero que a consagrou.

Na canção escrita ao lado de nomes como Lary, Carolzinha, Nairo, Dougie, Pump Kila, compositores responsáveis por sucessos de grandes nomes como Ludmilla, Juliette e Marina Sena, a cantora surge mais proibidona do que nunca. Nos versos, relata a realidade de um ‘rolê’ na comunidade, além de abordar de uma forma bem liberal, seus desejos íntimos e até mesmo sua bissexualidade.

O álbum promete ser um grande marco em sua carreira e representa a realização de um sonho antigo da artista. A produção contará com faixas inéditas, compostas e produzidas por grandes nomes do funk e pop como Gabriel do Borel, Mc Maneirinho e WC do Beat.

A cantora que recentemente esteve no programa “Altas Horas”, da TV Globo, “Na Palma da Mari”, da CNN, no podcast “Amplifica” e foi destaque nos maiores e mais importantes veículos com seu anúncio no Rock in Rio, conta com uma estratégia de marketing e imprensa para divulgação em massa na TV, rádio e podcasts para este single e álbum.