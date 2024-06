Foto: Divulgacao Ananda Paixão





Depois de lançar seu primeiro EP “Mabuia”, a cantora e compositora pernambucana Ananda Paixão lança seu mais novo single de trabalho. A faixa autoral intitulada “Emocionada”, será disponibilizada nesta quinta-feira (06), 20h, em todas as plataformas digitais. A canção também ganha um videoclipe que chega na sexta-feira (07), às 12h, no Youtube, no qual a artista traz uma homenagem à personagem Gabriela, de Jorge Amado.



A artista, que sempre fez questão de enaltecer suas raízes, traz nesse single uma melodia contagiante de pop com forró, ritmo tradicional do nordeste brasileiro. “Me considero uma cantora de músicas alegres, divertidas e de ritmos regionais. Gosto de sentir que consigo trazer esses gêneros nordestinos e transformá-los em puro suco do pop, para todo mundo dançar e ouvir. Nessa faixa, fizemos um forrozinho mais lento, que ficou uma delícia. ‘Emocionada’ retrata parte das minhas raízes, da minha terra e da sanfona do meu avô. Ela reafirma meu estilo como cantora de ritmos regionais pop”, diz.



Para criar a faixa de uma maneira que representasse a fase atual de seu trabalho, a cantora se uniu a um grande time de compositores, incluindo Jenni Mosello, Douglas Moda, Paiva Prod, Caio Passos e André Jordão. “‘Emocionada’ foi a primeira música que escrevemos porque falava sobre mim. Acredito que é uma palavra que está na moda e sou muito emocionada, não em relacionamentos, mas com a vida. Para mim, foi muito fácil querer escrever sobre isso. Começou comigo falando: ‘Gente, quero viver. Estou feliz e quero viver esse momento maravilhoso que estou vivendo aqui. Estou emocionada. Comecei a escrever sobre essa pessoa que é super potente, maravilhosa, mas que é emocionada nos relacionamentos e que se joga na vida. E foi assim que esse single surgiu”, conta.



Segundo Ananda, para o videoclipe buscou representar a força e a beleza das mulheres nordestinas através de Gabriela. Toda a produção foi feita com base na cena em que a personagem interpretada por Sônia Braga na novela de 1983, está torcendo por uma peça de roupa. "Gabriela representa uma mulher forte e independente numa época em que isso era raro. Nos anos 20, numa cidade do interior da Bahia, ela desafia as tradições e o conservadorismo com sua liberdade e autonomia. Ela é uma inspiração e mostra que é possível seguir seus próprios desejos, mesmo em um mundo que tenta nos limitar. É essa força e liberdade que me inspiram tanto nela e não poderia ter outra figura para ilustrar esse trabalho tão importante para minha carreira", expressa.



Como um reconhecimento de sua carreira, Ananda, que atualmente possui mais de 2 milhões de streams e sua música "Caju na Cachaça", como trilha sonora do filme "Rodeio Rock", da Netflix, foi convidada para se apresentar no São João da Thay, uma das grandes festas que celebram a cultura nordestina. O show acontece entre os dias 07 e 08 de junho, e será a primeira vez que a artista cantará a música ao vivo para o público.