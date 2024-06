Divulgação Cantor reuniu amigos e familiares para celebração do aniversário dos filhos





A comemoração do aniversário dos filhos, Derick José (5) e João Lucca (3), do cantor Pedro Paulo, da dupla Pedro Paulo & Alex, contou com a temática da profissão do pai, o sertaneho. Considerado o embaixador do country no Brasil, o artista elegeu o rodeio para a festa realizada na Casa Índigo, anexa aos Jardins de Gaia, na cidade de Maringá, no Paraná.

Ao lado da esposa, Isabela Vieira Amorim, PP convocou uma turma de peso para a importante missão: Alisson Lima na produção geral, a Tânia Almeida Decor trouxe elementos característicos de um verdadeiro rodeio como chapéus, botas, feno, cowboys e até um touro mecânico, o Buffet Mundial preparou um cardápio típico das festas de peão incluindo lanches, salgados e espetinhos, que agradou adultos e crianças, e o bar da Vivaz Bartenders elaborou uma carta de drinks especiais que também recebeu muitos elogios durante a festa.

Para completar o clima de rodeio, muita música sertaneja e country com os cantores Jake Cordell e Fabiano Santos, e claro, que o anfitrião da noite também subiu ao palco para canja.