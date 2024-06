Foto: Divulgação Wallace Safra, influenciador e apresentador





O programa digital "Eighteen", apresentado pelo influenciador Wallace Safra anuncia estreia de sua sexta temporada. Com 90 episódios já transmitidos ao vivo e mais de 800 mil visualizações, a atração se tornou uma marca reconhecida nas redes sociais. O programa abraça uma ampla variedade de temas, desde entrevistas com personalidades influentes até discussões sobre tendências atuais e desafios da vida moderna da comunidade LGBT.

Desde seu lançamento, o "Eighteen" reuniu uma impressionante audiência de mais de 200 mil espectadores, evidenciando o impacto e a relevância do conteúdo apresentado por Safra e sua equipe. A combinação única de carisma, conhecimento e autenticidade tem conquistado fãs ávidos por conteúdo de qualidade, uma influência de impacto positivo e momentos de descontração, agregando valor e visibilidade a pessoas LGBTQIAP+ dentro e fora do país.

Ao entrar em sua sexta temporada, a atração promete surpreender e encantar ainda mais sua audiência, com novos quadros, convidados especiais, interações envolventes, além das All Stars. Wallace Safra e sua equipe estão empenhados em elevar ainda mais o padrão de entretenimento digital, oferecendo aos espectadores uma experiência única e memorável a cada transmissão que elevará ainda mais a potencialidade dos conteúdos digitais.

A sexta temporada do "Eighteen" não apenas promete novidades e convidados especiais, mas também está comprometida com questões sociais cruciais, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O programa buscará promover a igualdade de gênero (ODS 5), destacando as contribuições de mulheres e meninas, cis ou trans, e abordando questões relevantes para sua inclusão e representatividade. A atração fomentará diálogos sobre contratações de pessoas LGBT+, apoiará instituições e conscientizará sobre a importância do fortalecimento financeiro para garantir qualidade de vida e segurança financeira para as pessoas inseridas na comunidade. Além

disso, o programa buscará reduzir as desigualdades (ODS 10), abrindo espaço para discussões que promovam a inclusão e o respeito à diversidade.

A temporada também será marcada por iniciativas de apoio e visibilidade a organizações LGBTQIAPN+, com doações e conscientização em nível nacional, demonstrando que o compromisso do programa vai além do entretenimento, apontando para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A nova temporado do projeto tem inicio nesta quinta-feira (6).