Foto: Reprodução Morre Roberto Muller Filho, referência do jornalismo econômico brasileiro





Morreu na noite desta terça-feira (4), aos 82 anos, Roberto Muller Filho, nome de referência do jornalismo econômico brasileiro. Nascido em Ribeirão Preto, São Paulo, o jornalista iniciou sua carreira no jornal “Folha de São Paulo”, onde se tornou editor de economia no veículo. Muller deixa esposa e três filhos.

Em sua trajetória profissional também constam passagem por renomados e importantes veículos da imprensa nacional, como “Veja”, “Realidade”, “Visão” e “Expansão”, “PanoramaBrasil” e “Gazeta Mercantil”. Neste último, começou em 1974, e como Diretor do veículo, colocou o projeto como o mais importante do segmento econômico até o fechamento da publicação em meados de 2004.

Na TV Bandeirantes em 1988, apresentou o programa de entrevistas “Critica e Autocritica”, juntamente com Dirceu Brizola. Também teve passagem pelas TVs Globo e Cultura. Muller Filho era grandioso: recebeu, em 1987, o Maria Moors Cabot, o prêmio mais antigo e importante do jornalismo internacional. Foi biografado por Maria Helena Tachinardi em livro publicado pela Editora da Imprensa Oficial de São Paulo (IMESP), em 2010.

Grande mestre

Tive o prazer de trabalhar com Roberto Muller Filho, entre os anos de 2000 e 2002, período em que o jornalista comandou a Direção do projeto “PanoramaBrasil”, do ex-governador de São Paulo Orestes Quércia. “Professor”, deste modo via os jornalistas o chamarem, especialmente, o saudoso Getúlio Bittencourt, na época editor-chefe do projeto.

Tratava-se de um projeto faraônico do meio digital para época. Um portal de economia, trilíngue, com média meta de 2 mil notícias econômicas por dia. Nesta época aprendi sobre “paixão ao jornalismo”, pois o “Professor” era pura dedicação ao projeto. Para ele, não tinha dia e nem horário, pois ao longo de suas 24 horas vivencia aquilo tudo. Quando anunciou seu retorno à Gazeta Mercantil, me recordo dos aplausos que todos os jornalistas fizeram ao grande “Professor”! Deverás, a imprensa nacional lembrarás deste grande mestre. Agradeço ao professor Roberto Muller Filho pelas lições passadas. Gratidão.