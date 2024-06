Divulgação Artistas apresentam nova versão da faixa nesta sexta-feira nas plataformas digitais





Cohecido como ‘O poeta do samba’, Jorge Aragão faz parceria com a cantora mineira Marcelle Motta e lançam uma nova versão de “O Negócio É Amar”. A nova roupagem do sucesso composto por Dolores Duran e Carlos Lyra será apresentada nas plataformas digitais a partir da sexta-feira (07), em clima de romance para embalar o Dia dos Namorados.

“’O Negócio É Amar’ é uma música que esteve no meu repertório e fala muito aos corações, porque ela traz uma letra que aborda a complexidade e a diversidade das relações amorosas. Ela percorre com leveza pelos diferentes tipos de comportamentos de quem ama, em aspecto positivo ou negativo. Me sinto honrado em poder reapresentar para o público esse grande clássico da nossa música brasileira, e junto com uma artista da nova geração, que não só conhece, mas também admira obras tão importantes para o nosso gênero”, pontua Aragão.

A parceria entre os artistas, de acordo com Marcelle Motta, começou a ser desenhada em 2010, quando a cantora ouviu pela primeira vez a canção “O Negócio É Amar”, justamente na voz do sambista. “Lembro que fiquei apaixonada por essa música e comecei a cantar nas rodas de samba, numa época em que ninguém cantava ela. E isso ficou muito marcado, ao ponto de que as pessoas sempre me pediam para cantá-la. Não sei quando exatamente conheci o Aragão pessoalmente, mas ele foi num aniversário”, revela a cantora.

“A gente começou a estreitar os laços e foi quando comecei a gravar meu primeiro disco, que teria essa música. Então eu chamei ele, na época, que aceitou. Mas o projeto não foi para frente. E só agora veio acontecer essa sonhada parceria. Depois de mais ou menos uns nove anos. E pra mim era um sonho audacioso, mas eu queria muito gravar essa música, especificamente, com ele”, continua.

Com arranjos de Daniel Aranha, a nova versão destaca elementos como a percussão trazendo um toque a mais de “molho” e agito para à canção original. Apesar de manter a introdução feita pelo gênio, João de Aquino, que deixou de presente uma verdadeira obra prima. “O Negócio É Amar”, é um lançamento da Marcelle Motta, que chega pela Aragão Music.