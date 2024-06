Foto: Divulgacao Artistas participaram de grande evento em Minas Gerais





Hugo Henrique e Lauana Prado gravaram o videoclipe oficial da colaboração “Dona do Mel”, durante a DivinaExpo, em Divinópolis (MG), no último sábado. A faixa foi lançada na semana passada e o videoclipe deve ser divulgado nos próximos dias.

Com um público aproximado de 40 mil pessoas, os artistas esquentaram o frio que estava em Minas Gerais ao apresentarem o novo single. E, além da gravação, também foi um dia ainda especial para Hugo, pois completou 20 anos no palco.

“Completei 20 anos fazendo o que eu mais amo, trabalhando e levando felicidade através da música para o público. Foi um dia super especial e ficará guardado na memória”, comenta Hugo Henrique.

No dia anterior, 31 de maio, o artista se apresentou pela primeira no mesmo evento. “Realmente, foi um fim de semana inesquecível! Sempre tive vontade de tocar na DivinaExpo e foi super especial, o público me abraçou”, finaliza o artista.