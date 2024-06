Foto: Divulgação Dupla faz parceria com o amigo Henry Freitas





Após o sucesso estrondoso de “Gosta de Rua”, Felipe & Rodrigo se preparam para lançar uma nova versão da faixa. Vem aí “Gosta de Rua - Forró”. Em parceria com Henry Freitas, o single estreia em todos os aplicativos de streaming nesta quinta-feira (6).

Lançada há dois meses, a faixa original superou mais de 60 milhões de reproduções apenas no Spotify e mais de 40 milhões de plays no YouTube. A canção ficou mais de duas semanas em primeiro lugar no Spotify.

“Essa parceria vai ser fera! O Henry fez o arranjo pro repertório dele, quando descobrimos ficamos felizes demais, aí o convidamos para o nosso projeto também. ‘Gosta de Rua’ já é memorável, em versão forró vai ser ainda mais”, comenta Felipe. “Henry é um cara super talentoso e temos certeza de que esse feat vai ser histórico. E o que estamos mais animados é que vamos lançar justo no mês junino, né?! Então é a nossa aposta para as festas juninas!”, finaliza Rodrigo.